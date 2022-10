Atterrato a Genova il primo aereo 'green' di Ita Airways

Poco dopo le 10 di domenica 16 ottobre 2022 è atterrato a Genova il primo Airbus A220. "Ita Airways ha scelto la Superba come destinazione per il volo inaugurale da Roma - ricorda il presidente della Regione, Giovanni Toti - e speriamo che il 'Cristoforo Colombo' diventi una tappa fissa per questo aereo più leggero, più silenzioso, con -25% di consumo carburante ed emissioni CO2 e più comfort per i passeggeri".

"Siamo orgogliosi che Ita Airways abbia scelto Genova per il volo inaugurale del nuovo Airbus A220. Un mezzo innovativo - fa eco il sindaco Bucci -, che permetterà di ridurre del 25% il consumo di carburante e le emissioni di CO2 nell'aria, offrendo elevati standard di comfort con spazi più ampi per i passeggeri. Il primo Airbus A220 è atterrato questa mattina al Cristoforo Colombo e da oggi collegherà Genova con Roma".

Il nuovo aeromobile a corridoio singolo di piccole dimensioni entrato a far parte della flotta di Ita Airways sfoggia l'esclusiva livrea bianca contraddistinta dal claim 'Born To Be Sustainable', presentata in anteprima lo scorso giugno sull'ammiraglia della compagnia, l'airbus A350.

I due A220 in servizio domenica 16 ottobre sono i primi di quattro esemplari ad entrare nell'operativo e contribuiranno a portare Ita Airways a diventare il vettore più green d'Europa con l'80% di aeromobili di nuova generazione in flotta entro il 2026.

Il nuovo A220 servirà le rotte del corto raggio della compagnia da Roma Fiumicino e Milano Linate verso destinazioni in Italia e in Europa, tra cui Genova, Torino, Napoli, Ginevra, Zurigo e Monaco. Basato su un design "clean-sheet", l'A220 è realizzato con materiali avanzati e offre una struttura più leggera e al contempo efficiente dal punto di vista dei costi. È contraddistinto dalla bassa resistenza aerodinamica del muso e del cono di coda e vanta un'aerodinamica ottimizzata delle ali. Il motore Pratt & Whitney PurePower PW1500G di ultima generazione consente di ottimizzare l‘autonomia e il carico utile a vantaggio dell’efficienza.

L'A220 è inoltre caratterizzato da un design innovativo della cabina che garantisce livelli di comfort superiori per i passeggeri, grazie ai sedili più ampi, ai finestrini più grandi e al 20% di spazio in più nella cappelliera. I primi due Airbus A220 in operativo a partire da oggi verranno affiancati dagli altri due esemplari nelle prossime settimane. Con l'introduzione dei nuovi A220, la flotta di ITA Airways arriverà a 67 aeromobili Airbus.