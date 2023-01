Affitti in aumento, il dettaglio dei prezzi nei vari quartieri e nei comuni del genovesato

Anche a Genova canoni di locazione in recupero, secondo quanto emerge da un recente studio. In media a livello nazionale nella prima parte del 2022 si assiste a un rialzo del 2,1% per i monolocali, del 2,4% per i bilocali e del 2,2% per i trilocali. Dopo il calo importante dei valori registrato nel 2020 a causa della diminuita domanda e aumentata offerta causate dalla pandemia, continua la crescita dei canoni di locazione grazie al progressivo rientro di studenti e lavoratori fuori sede.

A questo scenario si unisce anche il ritorno dei turisti che alimentano il segmento degli short rent, con conseguente sottrazione di offerta residenziale. I canoni di locazione sono in aumento in tutte le grandi città e in modo particolare a Milano. Nei capoluoghi di provincia i canoni di locazione non hanno mai smesso di crescere e continuano la loro corsa al rialzo: +2,7% i monolocali, +2,8% i bilocali e +3,0% i trilocali.

Si conferma la maggiore facilità di affitto per le soluzioni di “qualità”, ben arredate, posizionate in zone servite e luminose. Sempre elevata l’attenzione ai costi condominiali.

Variazione percentuale canoni di locazione I sem 22 rispetto al II sem 21 Città Monolocale Bilocale Trilocale Bari 0,7% 1,5% 1,5% Bologna 3,2% 2,6% 2,7% Firenze 0,9% 0,3% 0,0% Genova 1,3% 0,1% 1,7% Milano 4,8% 4,7% 4,5% Napoli 2,7% 1,3% 1,1% Palermo 2,1% 3,8% 2,0% Roma 1,2% 1,8% 1,9% Torino 2,1% 3,0% 2,5% Verona 1,6% 5,0% 3,7% Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa

Canoni medi mensili Città Monolocali Bilocale Trilocale Bari 350 490 600 Bologna 560 680 830 Firenze 540 650 750 Genova 300 370 460 Milano 700 960 1310 Napoli 420 590 740 Palermo 300 400 500 Roma 570 750 920 Torino 300 420 520 Verona 420 560 670 Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa

Nel primo semestre del 2022, secondo l’indagine, il 71,2% ha cercato casa in affitto come scelta abitativa, con una lieve diminuzione rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, quando la percentuale era del 73,8%. In questa categoria rientrano coloro che non riescono ad acquistare o volutamente scelgono l’affitto. Aumentano i contratti stipulati da chi cerca per motivi di lavoro che passa da 22,4% a 25%. Nel periodo pre-covid la percentuale si attestava a 25,9%. Invariata la percentuale di chi cerca per studio, il 3,8%.

Anche in questo semestre si segnalano numerosi casi di persone che non riescono ad accedere al mercato del credito, primi fra tutti i giovani e i monoreddito. Trend che potrebbe crescere alla luce dell’aumento dei tassi di interesse. La pandemia ha anche accentuato la domanda di chi cerca casa in affitto tra chi ha lavori precari o a termine e in chi stava valutando l’acquisto immobiliare ma si è fermato per timori legati al quadro economico incerto. La domanda di locazione è sempre elevata, in particolare tra le fasce di età più giovane. Il 44,3% di chi ha preso casa in affitto ha un’età compresa tra 18 e 34 anni.

I dati sui contratti stipulati nella prima parte del 2022 segnalano una contrazione di quelli a canone transitorio (passato in un anno da 22,2% a 20,7%) ed un aumento del concordato (da 32,2% a 33,4%). Sostanziale stabilità per quelli a canone libero (da 45,6% a 45,8%). Il contratto a canone transitorio che aveva trovato consensi nell’anno della pandemia cede leggermente il passo alle altre tipologie contrattuali.

Locazioni immobiliari primo semestre 2022 Liguria

GENOVA CITTÀ

Principe-Oregina Monolocali Bilocali Trilocali

OREGINA Nd 350 500

Cornigliano-Sampierdarena

CORNIGLIANO 200 400 500

SAMPIERDARENA 200 400 500

Voltri-Pegli-Sestri

PEGLI - CENTRO - ZONA STAZIONE 300 400 500

PEGLI - MULTEDO 300 350 400

PEGLI - VARENNA - SAN CARLO DI CESE 250 350 400

PRÀ Nd 350 400

SESTRI – VIA MERANO – PARCO VILLA ROSSI - ALTURE 250 300 400

SESTRI PONENTE 250 300 400

VOLTRI 320 380 430

Certosa-Ponte Decimo

BOLZANETO Nd 250 300

RIVAROLO 250 300 400

ZONA PONTEDECIMO SAN QUIRICO Nd 300 400

Marassi-Molassana-San Fruttuoso

GAVETTE Nd 300 400

MARASSI 300 400 420

MOLASSANA 200 300 400

MOLASSANA - SAN GOTTARDO Nd 300 400

MONTESIGNANO Nd 300 400

SAN FRUTTUOSO 400 450 600

STRUPPA - PRATO Nd 280 400

Castelletto-Foce-San Martino

BORGORATTI 400 500 600

FOCE 450 600 700

SAN MARTINO 450 550 650

STURLA - BOCCADASSE 300 400 500

Quarto-Quinto

QUINTO 350 450 500

GENOVA PROVINCIA Zona Monolocali Bilocali Trilocali

ARENZANO C 450 550 600

ARENZANO P Nd 430 500

BUSALLA C Nd 250 300

BUSALLA - LOCALITÀ SARISSOLA P Nd 250 300

CARASCO C 280 350 400

CARASCO P 150 180 200

CASELLA C 150 200 350

CHIAVARI - CENTRO C 300 400 450

CHIAVARI - CENTRO STORICO - ZONA MARE C 400 500 600

CHIAVARI - LEVANTE C 300 400 450

CHIAVARI - LEVANTE P 250 300 400

CHIAVARI - PONENTE C 300 400 500

CHIAVARI - PONENTE P Nd 300 400

CHIAVARI - SAN RUFINO P Nd 250 300

COGORNO C 300 350 400

COGORNO P 280 300 350

MIGNANEGO P Nd 200 300

MONTOGGIO C 150 200 300

RAPALLO C 350 450 550

RAPALLO P 250 350 450

RAPALLO - VIA MAMELI C 350 450 550

RAPALLO - VIA MAMELI P 300 370 500

SANT'OLCESE C 150 250 350

SANT'OLCESE P 150 200 300

SAVIGNONE C Nd 200 300

SAVIGNONE P Nd 200 250

SERRA RICCÒ P Nd 300 350



Legenda:

C=Centro

S=Semicentro

P=Periferia

Nd=Non disponibile

Canoni di locazione in € mensili

Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa