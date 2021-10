Nuovo volo Genova-Trieste: biglietti scontati per l'inaugurazione

Dall’8 ottobre prenderà avvio il collegamento diretto Trieste-Genova e ritorno. Il nuovo volo sarào perato da FlyLeOne, il lunedì e il venerdì.

In occasione dell’avvio delle proprie attività il Gruppo FlyLeOne annuncia una tariffa lancio di 50 euro nei giorni della più grande regata del mondo “La Barcolana” di Trieste.

La tariffa lancio è valida fino al 22 ottobre su tutte le destinazioni servite con prenotazioni ed acquisto biglietti effettuati contattando il customer service della compagnia al numero +39/327-0999131, l’offerta soggetta a disponibilità limitata e non rimborsabile.

“Il Gruppo FlyLeOne propone al mercato un innovativo modello di trasporto, il business-commuter”; spiega un comunicato della compagnia. “Nasce così per offrire ai clienti più esigenti una nuova esperienza di viaggio, un volo business, un nuovo modo di viaggiare, più attraente, esclusivo ed accattivante sia per i viaggi d’affari che per vacanza. Si rivolge a viaggiatori che si devono muovere con flessibilità e rapidità, ma che sono posizionati in mercati di piccola dimensione, per cui non sussistono per i maggiori vettori le condizioni per poter raggiungere una sostenibilità finanziaria abbinando distanze brevi, voli frequenti e grande capacità unitaria della flotta. Pescara rappresenta un mercato ideale sul quale avviare l’attività poiché è centrale sul territorio nazionale e presenta ancora diverse destinazioni senza collegamenti non-stop. Si avviano così i servizi sui primi mercati nazionali non collegati da Pescara: Trieste, Genova e Lamezia con frequenze plurisettimanali a cui si aggiungerà Verona da metà Novembre.”