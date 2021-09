Nuovo volo Genova-Parigi: biglietti da 9,99 euro

C'è anche il nuovo volo 'low-cost' Genova-Parigi Orly tra quelli annunciati nelle ultime ore da Vueling, sarà operativo il lunedì e il venerdì a partire dal prossimo 5 novembre, con tariffe a partire da 9,99 euro a tratta.

La compagnia collegherà la Francia con gli aeroporti italiani di Milano-Bergamo Orio al Serio, Bologna, Torino, Genova e Bari, per un totale di 8 connessioni dirette.

I biglietti saranno messi in vendita con prezzi a partire da 9,99 euro.

"La compagnia aerea - si legge in una nota - ha come priorità la tutela della salute e sicurezza dei passeggeri e del personale. In questa direzione, rispetta le raccomandazioni dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea, attuando rigorosi protocolli di pulizia e disinfezione - sia negli aeroporti in cui opera sia a bordo dei suoi aeromobili - e seguendo tutte le misure di igiene e sicurezza sanitaria, come l'uso di strumenti chirurgici obbligatori come la mascherina chirurgica durante tutto il processo di volo. Gli aerei Vueling sono dotati di filtri dell'aria Hepa che rinnovano l'aria ogni tre minuti. Vueling, inoltre, adotta una politica di totale flessibilità, permettendo di cambiare le date del volo o la destinazione, e persino di assegnare il volo a una terza persona, agevolando i passeggeri nelle fasi di acquisto e prenotazione. La raccomandazione della compagnia è quella di verificare sempre tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti, sia tramite app mobile sia tramite il sito ufficiale, per essere sempre informati sui documenti necessari per ciascuna destinazione"