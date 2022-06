Aeroporto: bilancio 2021 positivo e nuova area partenze

Giornata di novità per lo scalo aeroportuale genovese, questa mattina infatti è stato approvato il bilancio 2021 dell'ente gestore dell'aeroporto, che si è chiuso con segno positivo, ed è stata presentata la nuova area imbarchi di circa 300 metri quadrati, dotata di due gate, che potrà ospitare fino a 200 passeggeri.

Alla presentazione della nuova sala partenze per i voli Shenghen era presente anche il sindaco di Genova Marco Bucci, fresco di rielezione, che ha commentato così la nuova opera:

"Per il futuro credo che sarebbe importante, per un city airport come quello di Genova, avere un collegamento diretto con tutte le capitali europee, magari non tutti i giorni ma almeno una volta alla settimana, questa deve essere la dimensione dell'aeroporto di Genova, destinazioni europee e città italiane più distanti di 500 chilometri".

La struttura è stata progettata interamente dalla stessa società aeroportuale ed è stata realizzata nel giro di pochi mesi, la nuova area imbarchi entrerà in funzione il 25 giugno 2022 e permetterà di far fronte ai crescenti flussi di passeggeri in partenza dallo scalo.

Bilancio in attivo nonostante la pandemia

L'assemblea dei soci Aeroporto di Genova S.p.A. ha approvato il Bilancio 2021 con un utile pari a 872.432 euro, a cui ha contribuito però anche il ristoro statale di 3,8 milioni di euro a copertura dei danni Covid nel periodo marzo-giugno 2020. Positivo anche l'impatto sui conti del contenimento dei costi, anche attraverso il ricorso alla cassa integrazione per l’intero anno, e dei crediti per imposte anticipate.

Nel 2021 il traffico da e per l’Aeroporto di Genova è cresciuto rispetto al 2020, ma è ancora inferiore del 60% rispetto ai numeri fatti registrare nel 2019, prima delle restrizioni per la pandemia. Particolarmente pesante il calo del traffico internazionale, crollato del 79% rispetto al 2019.

Prosegue il piano di ammodernamento dei terminal

L'inaugurazione della nuova sala imbarchi fa parte del piano di ammodernamento e ampliamento dell'aeroporto che ha preso il via nel 2021.

Il progetto è finanziato con un fondo di 29 milioni di euro, di cui 11,3 milioni sono stati stanziati dall’Autorità portuale del mar ligure occidentale e 5 milioni da Regione Liguria con risorse del Fondo strategico regionale.

Un 2022 di ripresa per traffici e rotte

Incoraggianti i dati del traffico passeggeri riferito a questo primo semestre del 2022, infatti dal 1° gennaio al 15 giugno di quest’anno il numero di passeggeri in transito fa segnare un -28% rispetto allo stesso periodo del 2019, la differenza scende al 17% se si considera il periodo 1° maggio – 15 giugno.

Se si prende in considerazione il solo traffico nazionale, il dato dei passeggeri in transito rispetto al 2019 è invece positivo con un incremento del traffico pari al 10%. Ancora lenta la ripresa del traffico internazionale che potrebbe però beneficiare dei nuovi collegamenti con Manchester, Bruxelles e Bucarest a cui si aggiungeranno nuove rotte nelle prossime settimane:

Londra Gatwick con Vueling dal 3 luglio

Alghero e Olbia con Ita Airways dal 30 luglio

Dublino e Cagliari con Ryanair dal 30 ottobre

Proprio sull'andamento del traffico passeggeri è intervenuto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, presente all'inaugurazione dei nuovi spazi dello scalo, che ha dichiarato:

"L’aumento dei passeggeri legati alle rotte nazionali è sicuramente un elemento incoraggiante, che certifica la ripresa dei transiti attraverso il nostro aeroporto. Ora, dopo aver messo all’angolo il Covid e grazie alle nuove rotte che si aggiungeranno nelle prossime settimane, siamo convinti che il traffico dei viaggiatori sia destinato ad aumentare anche sulle rotte internazionali".