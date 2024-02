Aeroporto, Cisl: "Resta la gestione pubblica"

"L'incontro unitario, che abbiamo avuto col commissario dell'Authority Piacenza, è stato positivo. Finalmente abbiamo avuto un quadro chiaro con contenuti da analizzare rispetto al futuro dell'aeroporto di Genova. Ci sono state rassicurazioni sul fatto, che ci saranno nuovi ingressi nella compagine azionaria ma la regia resterà pubblica", spiega in una nota Raffaele Lupia, segretario generale aggiunto della Fit Cisl Liguria.

"Entrando nel dettaglio - prosegue Lupia - c'è stato sottolineato l'impegno di investire in infrastrutture, che colleghino meglio l'aeroporto con altri nodi strategici di Genova e dal punto di vista occupazionale abbiamo ricevuto rassicurazioni importanti: non sarà minimamente intaccata la forza lavoro ma anzi ci potrebbero essere sviluppi con un incremento dell'occupazione".

"Sono state risposte positive rispetto anche a quelle, che erano state le sollecitazioni della Fit Cisl Liguria: aspettiamo di conoscere quali saranno i nuovi investitori, non ci sottraiamo a nessun confronto ma adesso finalmente sappiamo, che si potrà avviare un percorso nel segno della partecipazione. Vogliamo dare il nostro supporto per il rilancio dell'aeroporto, che non deve più vivere soltanto sulla stagionalità ma essere attrattivo dodici mesi all'anno", conclude Lupia.