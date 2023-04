Case: a Genova servono 32 anni di risparmi per comprare, in Liguria 40

Quanti anni di risparmi ci vogliono per acquistare una casa? Sempre di più. I dati emergono dall'indagine svolta da Ener2Crowd.com, piattaforma e App italiana di lending crowdfunding ambientale ed energetico sui tempi medi necessari per l’acquisto di un immobile, tenendo conto di nuovi parametri che evidenziano una situazione peggiore del previsto: la ricerca prende in considerazione l'acquisto di una casa di 100 mq in base al prezzo medio e la retribuzione media mensile di ogni regione e città.

40 anni in Liguria, 'solo' 32,1 a Genova

Lo scenario preso in esame vede quindi i giovani sempre più distanti dalla possibilità di acquistare un appartamento "e quando ci riescono - spiega la ricerca - sono costretti a indebitarsi per un’intera vita": addirittura 50,3 anni a Milano e ancora di più a Lucca (51,3 anni), Savona (55,6 anni) e Bolzano (63,1 anni). Situazione migliore a Genova dove, secondo la ricerca, occorrono 'solo' 32,1 anni (stipendio medio fissato a 1.642 euro e prezzo medio per una casa da 100 mq 210.500 euro), un dato molto più basso della media regionale della Liguria, che si attesta invece a 40,4 anni, quarto dato più alto d'Italia tra le regioni, peggio stanno solo Trentino Alto Adige (50 anni), Valle d'Aosta (43,7) e Toscana (40,7). In Liguria, secondo la ricerca, un appartamento di 100 mq costa 253.900 euro e si prende in considerazione uno stipendio medio di 1.573 euro. Rimanendo in Liguria: a La Spezia occorrono 36,7 anni di risparmi mentre a Imperia 48,3.

Il dato della Liguria è il quarto più alto d'Italia

"Per acquistare ci vuole oltre il doppio del tempo che impiegavano le generazioni precedenti - spiega Niccolò Sovico, Ceo, ideatore e co-fondatore della società benefit proprietaria di Ener2Crowd.com - fino agli Anni Settanta del secolo scorso, infatti, anche un operaio con il suo stipendio medio di 50 mila lire al mese poteva permettersi in circa 20 anni di acquistare un appartamento in una zona centrale. Oggi invece non ci riuscirebbe neanche in 40 anni. Per non parlare di chi è costretto al precariato o, suo malgrado, al lavoro nero".

La classifica delle città