Luoghi di culto: perché conservarli è un servizio a favore del bene comune

Una percentuale significativa del gettito che la Chiesa Cattolica in Italia riceve attraverso il sistema dell’8xmille viene destinato all’edilizia di culto e ai beni culturali: un ambito molto vasto, che va dalla costruzione di nuove chiese ed edifici per la pastorale alla manutenzione del ricchissimo patrimonio esistente, fino alla gestione attiva di musei, archivi, biblioteche.

Nel 2022 la cifra stanziata è stata di 109 milioni di euro. Questi fondi sono poi integrati, attraverso quanto lo stesso 8xmille assicura alle singole diocesi per le attività pastorali e di culto, a favore delle parrocchie, specialmente le più povere, quando devono sostenere spese per la conservazione del patrimonio ecclesiastico non coperte altrimenti. In un'intervista di Michela De Leo per Il Cittadino, Padre Mauro De Gioia, Coordinatore dell’Ufficio Beni Culturali diocesano, ha sottolineato le motivazioni dell’importanza della destinazione dell’8xmille ai luoghi di culto.

“Si tratta di un aiuto significativo - ha detto - a favore delle singole comunità cristiane così capillarmente diffuse nel nostro territorio nazionale e che risponde a varie finalità. Innanzitutto quella pastorale, perché garantisce la conservazione di quegli edifici che sono necessari per il culto pubblico e la vita comunitaria della Chiesa”.

Come viene utilizzato nella nostra Diocesi l’8xmille per i beni di culto?

"Nella rendicontazione diocesana comunicata dall’ufficio amministrativo è possibile trovare questo riferimento. Si tratta in alcuni casi di acconti per lavori appena iniziati oppure di saldi per lavori portati a termine. Ogni anno riusciamo a realizzare due o tre progetti, tenendo conto che la cifra a disposizione va sempre più riducendosi e che questi progetti sono coperti dalla Cei - Conferenza Episcopale Italiana in conto percentuale e alle comunità rimangono le fatiche di trovare la copertura per il resto. C’è interazione col mondo degli sponsor, specialmente le Fondazioni, che garantiscono il ‘fine lavori’ in quelle comunità che altrimenti con le sole offerte dei fedeli non riuscirebbero. I fondi vengono anche distribuiti al nostro Archivio diocesano, alla Biblioteca e al Museo diocesano per la promozione di attività, non per la gestione".

Perché è importante il mantenimento degli edifici di culto?

"Spesso questi edifici hanno anche un grande valore storico e culturale: il loro mantenimento ha un valore sociale costituendo un vero servizio a favore del bene comune, perché il patrimonio artistico della nostra Nazione - che attira l’ammirazione e il turismo da tutto il mondo - è in buona percentuale costituito da beni ecclesiastici. La Chiesa mantiene dei beni artistici con parecchi vincoli anche dal punto di vista della legge civile, e con scarsi contributi pubblici. Tutto questo è un servizio che noi facciamo non solamente alla Chiesa proprietaria di tali beni, ma lo facciamo all’Italia stessa. Il nostro è un Paese con il maggior numero di beni culturali. Il turismo artistico è una delle fonti principali di compensazione della nostra bilancia commerciale. I soldi della Conferenza Episcopale Italiana non vengono distribuiti per i restauri di tipo artistico, che sono talvolta non meno gravosi e più impellenti. Questo è un punto di orgoglio, è un modo per cui contribuiamo al bene comune".

Cosa garantiscono i fondi destinati ai beni culturali?

"La tutela di questo patrimonio risponde anche a una finalità che non esito a definire di carità, di carità intellettuale. Cioè, il "bello" è un bene dell’uomo che è offerto a tutti. Non è una sovrastruttura. È intrinseco alla nostra natura e il bello del nostro patrimonio ecclesiastico è gratuito e accessibile a tutti. A Genova è così ed è un grande vanto che le nostre chiese siano sempre a ingresso gratuito. Il patrimonio di Fede e Arte ereditato dai nostri padri è un servizio a favore di tutti e delle generazioni future e che ha permeato la nostra Italia di Bellezza".

Guida alla firma

1. Modello CU

Chi può firmare? Coloro che possiedono solo redditi di pensione, di lavoro dipendente o assimilati, attestati dal modello CU e sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione redditi.

Come scegliere? Utilizzare l’apposita scheda allegata al modello CU e: nel riquadro relativo alla scelta per l’8xmille; firmare nella casella “Chiesa Cattolica”, facendo attenzione a non invadere le altre caselle per non annullare la scelta; firmare anche nello spazio "Firma" posto in basso nella scheda.

2. Modello 730

Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 30 aprile, in un’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it. - area riservata ). Presentazione diretta all’Agenzia delle Entrate - Presentazione al sostituto d’imposta - Presentazione al Caf o al professionista abilitato.

3. Modello Redditi

La scelta viene effettuata utilizzando l’apposita scheda, presente all’interno del modello Redditi, che è usata sia in caso di obbligo di presentazione della dichiarazione sia in caso di esonero. Negli appositi spazi della scheda dovranno essere indicati anche il Codice Fiscale e le generalità del contribuente.

Chi può firmare? I contribuenti che non scelgono di utilizzare il modello 730 per la dichiarazione dei redditi oppure i contribuenti che sono obbligati per legge a compilare il modello Redditi.

Come scegliere? Firmare nella casella “Chiesa Cattolica” facendo attenzione a non invadere le altre caselle per non annullare la scelta, nell’apposito riquadro denominato "Scelta per la destinazione dell’8xmille dell’Irpef" posto nella scheda.

Fonte: Il Cittadino