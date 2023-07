In concomitanza con l’avvio della campagna CEI “8xmille alla Chiesa Cattolica: una firma che fa bene”, e in epoca di compilazione della dichiarazione dei redditi, per farci capire meglio, Mons. Andrea Parodi, Vicario Episcopale per gli Affari Economici e per il Servizio della Carità ed Economo Diocesano, racconta che cos’è l’8xmille e perché è fondamentale per la Chiesa riceverne i contributi.

“L’8xmille è la percentuale che dalla tassazione dei cittadini italiani viene destinata ad attività varie, a risvolto prevalentemente sociale; ciascuno può esprimere la preferenza su quale ente gestore sarà il destinatario di questa cifra. La Chiesa Cattolica è uno di questi enti gestori. È bene ricordare che l’8xmille è nato proprio con la Chiesa Cattolica, per gestire attività caritative, missionarie, a sostegno delle comunità cristiane per le necessità correnti. Quando si firma per l’8xmille si dà un indirizzo di destinazione a quello che ogni cittadino già versa, senza nessun aggravio sulle nostre tasse. Ogni anno le Diocesi ricevono i fondi delle dichiarazioni dei tre anni precedenti. In concreto, nel 2024, noi riceveremo i proventi del 2021, che saranno pesantemente condizionati dalla pandemia. Per questo abbiamo preventivato un’erogazione ridotta”.

Come vengono impiegati i fondi che la Diocesi di Genova riceve annualmente dalla CEI?

"Il contributo da parte dello Stato arriva solitamente nel mese di maggio. La ripartizione segue una certa tradizione, consolidata nel corso degli anni (vedi a pagina 12 lo schema delle ripartizioni). La fetta più grossa dei proventi va alle opere caritative e al sostegno alle comunità cristiane. Questo si traduce in un aiuto alle parrocchie che, di fronte ad eventi estemporanei, come per esempio danni dovuti al maltempo, al terremoto, all’usura del tempo, non avrebbero da parte loro disponibilità della cifra necessaria per affrontarne i costi. È la Diocesi che, attingendo a questo fondo che si rinnova annualmente, provvede a queste necessità".

Scorrendo l’elenco della ripartizione dei fondi, è evidente che la parte più grossa è destinata ad opere di carità…

"Sì, e ne voglio segnalare alcune che sono notevoli, sia per le erogazioni ricevute, sia per l’importanza della loro attività di presidio. La cifra più corposa è assorbita dalla Mensa di Città a Casa della Giovane. Qui lavorano una coralità di enti e istituzioni, Caritas, Auxilium con le sue cooperative, Sant’Egidio. Ben 400 pasti serviti ogni giorno, a tavola, e da asporto, anche a motivo della pandemia. La Diocesi ha altre iniziative di questa natura. Pensiamo alla parrocchia di San Giuseppe a Nervi, che ha una Casa di accoglienza che ospita stabilmente 24 persone che arrivano qui con una vita difficile alle spalle per motivi di tossicodipendenza, alcolismo, separazioni complesse, problemi psicologici e psichiatrici. È chiaro che è necessario un sostegno a 360 gradi, che è sempre stato coordinato da don Vincenzo De Pascale, con l’aiuto di Caritas. Anche qui, grazie all’8xmille, si riesce a fornire un sostegno concreto".

Accanto alle opere di carità, c’è anche il sostegno alla cosiddetta edilizia di culto, necessaria per permettere lo svolgimento dell’attività pastorale…

"Direi indispensabile più che necessaria! Tante parrocchie oggi sono alle prese con le ristrutturazioni degli spazi per l’attività pastorale. Per fare un esempio, lo scorso anno la parrocchia di San Nicola da Tolentino in Corso Firenze si è trovata a metter mano ad una importante ristrutturazione della parte conventuale adibita alle aule del catechismo e ad altre attività parrocchiali. Si è trattato di interventi che hanno restituito sicurezza agli ambienti e allo stabile; la spesa preventivata andava ben oltre le possibilità della parrocchia, ma grazie all’8xmille l’opera si è portata a compimento. È chiaro che questi lavori si rendono necessari e spesso sono improrogabili, in stabili che sono vincolati dalle belle arti poiché fanno parte del patrimonio artistico della città e che quindi richiedono interventi mirati che spesso comportano aggravio di costi".

Sappiamo che è possibile destinare l’8xmille alla Chiesa Cattolica anche senza presentare la dichiarazione dei redditi…

"Certamente! E io lo ripeto senza stancarmi! Oggi molte persone che condividono la missione della Chiesa che non contribuiscono con la loro firma perché pensano di non poterlo fare. Penso ai pensionati o a coloro che non hanno l’obbligo della dichiarazione dei redditi: spesso ritengono di non avere la possibilità di firmare. Ma questo non è vero! Tutti coloro che dispongono di un CUD o di un modello unico hanno a disposizione lo spazio per la firma per l’8xmille. Basta portare il modello al proprio parroco, o in Curia all’Ufficio Sovvenire: questa fascia di persone che ad oggi non ha mai firmato va sensibilizzata, in modo da recuperare le assegnazioni di tutti coloro che, pur percependo un reddito e pagando le tasse, possono contribuire con la firma. Sarà un ulteriore tesoretto da suddividere sui tanti fronti che, grazie a questi contributi, possono continuare a beneficiarne" conclude.

A cura di Francesca Di Palma.

Fonte Il Cittadino