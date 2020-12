Trofie, come prepararle in casa: la ricetta semplice di un grande classico

Italiano

La ricetta di suo non è difficile, ma ci vuole un po' di allenamento per ottenere la forma esatta, quelle "ferule" avvitate tipiche delle trofie liguri.

Tra i primi piatti classici della nostra regione ci sono le trofie, condite in tanti modi diversi: possono essere al pesto, alla Portofino, con il salmone, insomma ci si può sbizzarrire. Ma come si prepara questo tradizionale e antichissimo tipo di pasta fresca?

Preparare le trofie è davvero semplice: iniziamo impastando la farina con acqua tiepida e sale formando una pagnottella consistente.

Stacchiamo poi piccoli pezzetti (grandi come nocciole, per intenderci) e strofiniamoli sul piano con il palmo della mano. Il movimento della mano dovrebbe essere semicircolare, in modo da ottenere la classica forma lunga e avvitata.

Una volta rivcavate le trofie dalla pasta, lasciamole riposare qualche ora.

Facciamole poi cuocere in acqua salata, e condiamole a piacere.