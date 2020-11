Ricetta della focaccia (dolce)

Gli ingredienti sono gli stessi della focaccia genovese della tradizione, ma va aggiunto lo zucchero (e non il sale) con cui ricoprire in abbondanza la superficie della preparazione.

Italiano

Come la focaccia genovese della tradizione, ma dolce: un ottimo compromesso per la colazione (se non si ha coraggio di immergere la focaccia tradizionale nel caffè), o per una merenda diversa dal solito.

La focaccia dolce in realtà è originaria delle zone della Liguria al confine con il Piemonte, e dell'Alessandrino: una variante tutta da esplorare, da abbinare magari con crema al cioccolato o marmellate. E vi diamo una buona notizia: per chi già sa preparare la focaccia genovese in casa, preparare la focaccia dolce sarà un vero scherzo.