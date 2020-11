Torta salata di zucca: la ricetta dell'autunno ligure

Italiano

Formiamo un impasto mescolando farina, due cucchiai d'olio, un po' d'acqua e il sale. Dividiamolo in quattro parti, e lasciamolo riposare coperto per circa un'ora.

Puliamo la zucca, tagliamola a pezzi e lessiamola in acqua salata. Lasciamola raffreddare e strizziamola avvolgendola in carta assorbente e ponendoci sopra un peso.

Soffriggiamo in olio e burro la cipolla e i funghi secchi (che avremo fatto prima ammollare in acqua tiepida), uniamo la zucca che nel frattempo avremo tritato, e facciamo cuocere per 20 minuti.

Lasciamo raffreddare e uniamo parmigiano, uova, sale, pepe, e mescoliamo.

Prepariamo 4 sfoglie, ungiamole con poco olio, e sistemiamone 2 sul fondo di una teglia. Versiamo il ripieno, spalmiamoci sopra la prescinsêua e copriamo con le altre due sfoglie. Chiudiamole formando un orlo, e mettiamo in forno a fuoco medio per circa 50 minuti.

Credits: Ig@foodewood_art