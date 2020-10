Torta dolce di zucca: la ricetta della tradizione per l'autunno

Italiano

L'ideale per una dolce pausa proprio nella stagione autunnale. Vediamo insieme come prepararla.

Quella della torta dolce di zucca è un'antica ricetta tipica delle zone rurali del ponente di Genova, in particolare nell'area che va da Sestri a Voltri.

Iniziamo formando un impasto con farina, due cucchiai di olio, un po' d'acqua e sale.

Dividiamolo in due parti e lasciamolo riposare coperto per circa un'ora.

Nel frattempo puliamo e tagliamo la zucca, e lessiamola in acqua salata. Lasciamola raffreddare e strizziamola in una salvietta ponendovi sopra un peso, poi tritiamola finemente. Versiamola in una terrina e aggiungiamo farina di mais, uova, pinoli, uvetta, Marsala, zucchero, e amalgamiamo.

Prepariamo due sfoglie e, dopo averle unte, sistemiamone una sul fondo di una teglia precedentemente bagnata con un po' d'olio.

Versiamo il ripieno e copriamolo con l'altra sfoglia.

Chiudiamo le sfoglie e formiamo un orlo.

Cuochiamo a fuoco medio-alto per 45-50 minuti.