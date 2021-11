Tian con le acciughe: una specialità tipica delle Cinque Terre

Categoria Secondo

Difficoltà Facile

Tempo 30 minuti

Dosi 6 persone Ingredienti 400 grammi di acciughe (da pulire)

500 grammi di patate

300 grammi di pomodori

prezzemolo

origano

aglio

vino bianco / brodo

olio d'oliva

Procedimento

Iniziamo prendendo un "tian", tegame rotondo da mettere in forno. Ricopriamo il fondo con uno strato di patate tagliate a fettine sottili e un filo d'olio.

Poi disponiamo uno strato di acciughe (che avremo pulito togliendo testa e lisca), un altro di patate, e così via. Completiamo con filetti di pomodoro e un trito con prezzemolo, aglio, origano, sale e pepe.

Non manca chi versa un bicchiere di vino bianco, e chi invece opta per la stessa quantità di brodo.

Cuociamo in forno a 180-190 gradi per circa 20 minuti.

La ricetta

Forse non tutti i liguri conoscono il "tian con le acciughe", piatto tipico delle Cinque Terre e in particolare di Vernazza. Il piatto prende il nome dal recipiente "tian" ovvero "tegame": il tian, diffuso anche in Francia, generalmente si prepara con varie verdure ma non mancano le specialità a base di pesce come appunto si usa nello spezzino, per un tortino delizioso.

Forse non tutti i liguri conoscono il "tian con le acciughe", piatto tipico delle Cinque Terre e in particolare di Vernazza. Il piatto prende il nome dal recipiente "tian" ovvero "tegame": il tian, diffuso anche in Francia, generalmente si prepara con varie verdure ma non mancano le specialità a base di pesce come appunto si usa nello spezzino, per un tortino delizioso.