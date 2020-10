Testaroli, la ricetta per prepararli in casa

Italiano

Alzi la mano chi non ha mai gustato i buonissimi testaroli, cibo povero e conosciutissimo: tipici del levante ligure e della zona della Lunigiana, la loro caratteristica è la forma e la cottura: sono dischi di pasta cotti su testi (da qui il nome) di terracotta o di ghisa. Alla fine, questi dischi, vengono tagliati a rombi, cotti, e conditi soprattutto con il pesto. Ecco la ricetta semplice e veloce per prepararli in casa.