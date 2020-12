Ricetta della salsa verde genovese: un must per le feste (e non solo)

Italiano

È verde, è cremosa, è buonissima ed è tipica di Genova: no, non è il pesto, bensì la salsa verde, un vero "must" per piatti come il cappon magro o per accompagnare bolliti di carne o di pesce, o la cima.

Detta anche "bagnetto", è da non confondere però con l'omonima salsa piemontese, in quanto quella genovese risulta più leggera e digeribile (soprattutto la variante senz'aglio, che esiste).

La salsa verde è una preparazione veloce e facile da fare in casa, vediamo la ricetta originale proposta dal sito istituzionale VisitGenoa.