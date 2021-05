Risotto co-i spaeghi di Albenga: la ricetta della tradizione ligure

Tra le ricette tradizionali della Liguria rientra senz'altro il risotto con gli asparagi di Albenga, una delizia da preparare soprattutto nella stagione primaverile. Vediamo come prepararlo con questo procedimento facile e veloce, proprio della nostra regione.

Ingredienti

1 kg di asparagi

1 bicchiere d'olio extravergine di oliva

1 bicchiere di vino bianco

50 grammi di grana grattugiato

mezza cipolla

350 grammi di riso per risotti

sale

Procedimento

Iniziamo pulendo e lavando gli asparagi, dopodiché lessiamoli in acqua salata. Togliamoli dalla pentola dopo qualche minuto ma conserviamo l'acqua di cottura.

Ora prendiamo una padella e facciamo soffriggere in olio la cipolla tritata insieme al riso, facendolo rosolare. Irroriamo con vino bianco e saliamo.

Procediamo alla cottura del riso come per qualsiasi altro risotto, ma bagnando con il brodo di cottura degli asparagi. In ultimo, uniamo gli asparagi lessati e tagliati a fette.

Togliamo dal fuoco quando sarà pronto, e cospargiamo di formaggio.