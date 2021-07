Riso e uova, una ricetta ligure senza tempo: da piatto povero a delizia del territorio

Ci vuole poco per creare un piatto semplice e allo stesso tempo nutriente: lo sapevano bene i nostri avi, che preparavano da mangiare con i prodotti a disposizione, spesso poveri, ma adatti per chi aveva bisogno di nutrimento per lavorare ma anche per i periodi di convalescenza.

E dunque ecco il "riso co-e euve", il riso con le uova, piatto semplicissimo e dalla tradizione povera, diventato poi con il tempo una rarità oltre a una delizia rara e un piatto locale gourmet.

Ingredienti

400 grammi di riso

4 tuorli d'uovo freschissimi

50 grammi di grana grattugiato

sale

Procedimento

Iniziamo facendo bollire il riso come sempre, nel frattempo sbattiamo i tuorli d'uovo in una terrina insieme al sale e al grana.

Scoliamo il riso quando sarà pronto, mettiamolo in un piatto, e aggiungiamo il condimento, amalgamando bene.

Semplice e veloce, ecco qua il tradizionale "riso co-e euve".