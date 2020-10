Barbagiuai, i tipici ravioli fritti con zucca e formaggio: la ricetta

Italiano

Pensiamo all'autunno, ed ecco che ci viene in mente subito la zucca tra i prodotti di stagione. E allora perché non riscaldarci un po' in queste prime giornate fredde con una specialità ligure fritta?

Impastate la farina, l'acqua, l'olio e il sale. Possibilmente il giorno prima sbollentate la zucca tagliata a pezzetti e, una volta scolata e raffreddata, strizzatela ben bene per poi passarla al passaverdure grosso. Nella versione del ripieno con i fagiolini, farli bollire e passarli nel passaverdura insieme alla zucca.

Cuocere il riso in latte e acqua.

In una terrina amalgamate il riso, i formaggi, la purea di zucca (e di fagiolini), il sale, il pepe, l'uovo e la maggiorana.

Stendete la pasta sottilissima e ritagliate dei quadrati di sei-otto centimetri circa. Disponete sulla metà della sfoglia tanti cucchiai di ripieno equidistanti tra loro, ricoprite con l'altra metà e premete per chiudere. Disponete i ravioli in una teglia e cuoceteli in forno o friggeteli in olio di oliva extravergine affinché diventino croccanti e dorati.

Si dispongono su di un piatto e dopo una spruzzatina di sale, si servono ancora caldi.