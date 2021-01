Ravioli di carne, la ricetta della tradizione ligure

Italiano

Tra i piatti tipici della nostra regione rientrano senza dubbio i ravioli di carne, i "ravieu de carne". Perché non provarli con il buonissimo tocco , il sugo di carne alla genovese?

Iniziamo lessando le verdure. Cuociamo poi la carne di vitello in una padella con olio e vino bianco, e facciamo lessare la cervella.

Quando tutto sarà cotto e pronto - verdure e carne - tritiamolo, e mettiamo il composto in una ciotola, aggiungendo 2 uova, maggiorana, grana grattugiato e sale, e mescoliamo.

Ora, facciamo la pasta per i ravioli con farina, un uovo e acqua, e tiriamola, preparando 2 sfoglie. Sulla prima, disponiamo tanti cucchiaini del composto precedentemente preparato. Ricopriamola ora con la seconda, e premiamo per chiudere e formare i ravioli, chre andremo a ritagliare con l'apposita rotella.

Facciamo riposare i ravioli ottenuti per qualche ora, e poi cuocerli per qualche minuto in acqua salata, scolarli, e condirli.