Prescinsêua: come fare in casa questa specialità genovese

Italiano

Definita da molti come un prodotto caseario a metà tra lo yogurt e la ricotta, buonissima con quel suo sapore un po' acido, viene utilizzata per tantissime preparazioni della cucina genovese: è la prescinsêua, che in italiano viene chiamata anche cagliata, o quagliata.

Chi è di Genova non può non conoscerla: con la prescinsêua si preparano i pansoti, la torta pasqualina, i ravioli di zucca fritti, e tante altre leccornie.

Ma come si prepara in casa questo prodotto, che anticamente veniva donato dai genovesi al Doge? Ecco la ricetta.