Polpettone alla savonese: la ricetta della tradizione

Italiano

La tradizione gastronomica genovese è ricca di polpettoni: da servire come finger food, come antipasto, o come piatto unico/secondo, sono una preparazione veramente imbattibile. Ma non solo, perché sono anche ottimi metodi per "riciclare" gli avanzi in cucina.

Vediamo ora la ricetta del polpettone alla savonese, che prevede anche l'utilizzo della carne. Ovviamente, la ricetta può variare di famiglia in famiglia, a seconda della tradizione tramandata dai genitori ai figli.