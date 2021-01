La ricetta tipica del 'pane Martino': la specialità con farina di castagne e noci

Italiano

Questa delizia si chiama così perché viene preparata in autunno, spesso in concomitanza con San Martino, l'11 novembre.

Tra le specialità della nostra regione c'è il pane Martino, fatto con la farina di castagne e le noci: una buonissima alternativa al pane bianco da servire in tavola e da provare - perché no - con formaggio e miele.

Iniziamo mescolando le due farine, creando il classico "vulcano" e impastandole con acqua tiepida e lievito.

Mentre impastiamo, aggiungiamo un cucchiaino di olio e, poco per volta, le noci.

Sistemiamo poi l'impasto in una teglia il cui fondo sarà stato unto con un po' d'olio. Lasciamo riposare per un paio d'ore per far lievitare.

Quando sarà trascorso il tempo, prendiamo l'impasto e modelliamolo fino a raggiungere la forma della classica pagnotta. Pratichiamo dei fori con le dita, e mettiamo a cuocere in forno per circa 50 minuti a 180 gradi.