Pancotto, la ricetta facile e veloce di un grande classico ligure

Soprattutto un tempo, quando una certa cultura dello spreco non sarebbe stata immaginabile, il pane avanzato in tavola non veniva certo buttato via. I rimasugli potevano essere utilizzati in mille modi, ad esempio per fare il pancotto, adatto a grandi e piccini, e che poteva sfamare intere famiglie.

In fondo bastava poco per riempirsi la pancia: bastavano un po' di fantasia e di inventiva per arricchire il pane con diversi sughi e trasformarlo in pasto.

Questa è la ricetta classica ligure (si trova anche in altre regioni come la Toscana), con il sugo di pomdoro, ma ci si può sbizzarrire e usare diversi condimenti, a seconda di quel che si ha in frigorifero.