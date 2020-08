Panigacci: la ricetta della tradizione del levante ligure

Italiano

I panigacci (conosciuti anche come panigazzi) sono una specialità del levante ligure: un cibo povero semplice della tradizione più antica, costituito da un impasto di acqua, farina e sale. Insomma, un "disco" di pasta da condire a volontà che ha sfamato il popolo della nostra regione per migliaia di anni.

I panigacci, cotti nei testi (come i testaroli) si servono in cestini di vimini, accompagnati da salumi e formaggi, e a volte anche con sughi come quello di funghi o il pesto.