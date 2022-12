Lasagne al corallo: una ricetta natalizia della tradizione, originale e diversa dal solito

Una delle prime cose a cui si pensa quando si parla di cucina italiana, forse subito dopo la pizza, è la lasagna al forno. La regina delle lasagne è senza dubbio quella bolognese al ragù, ma sono sempre più diffuse le varianti al pesto, alla zucca, alle verdure, ai funghi o alla salsiccia. Per il menù di Natale perché non provare una ricetta diversa dal solito e preparare le cosiddette “lasagne al corallo”, stupendo gli ospiti con un piatto a base di pesce. Ecco qui gli ingredienti e la preparazione indicati nel libro "Odor di basilico. Le moderne ricette" di Maria Luisa Bonino (Erga Edizioni).

Ingredienti per quattro persone:

Lasagne 600 grammi

Scampi 500 grammi

Gamberi 500 grammi

Muscoli sgusciati 200 grammi

Tre pomodori

Un pezzo di cipolla

Uno spicchio d’aglio

Un bicchiere di vino bianco

Pepe e peperoncino rosso

Olio

Sale

Tempo di preparazione: 2 ore circa

Soffriggere in olio la cipolla, l’aglio e il prezzemolo tritati. Aggiungere i pomodori pelati e sminuzzati. Salare e insaporire con un pizzico di pepe e di peperoncino rosso. Unire i gamberi e gli scampi sgusciati, oltre ai muscoli precedentemente lasciati aprire sul fuoco in una casseruola a parte e tolti dalle conchiglie. A metà cottura, versare un bicchiere di vino bianco per sfumare e lasciar evaporare. Togliere i gamberi e i muscoli, passarli al setaccio e ridurli in crema con un poco di farina e di sugo. Levare anche gli scampi che serviranno per la decorazione. Nel frattempo cuocere in abbondante acqua salata le lasagne. Dopo averle scolate, porle a strati in un tegame, preferibilmente in una pirofila. Condire ogni strato con il sugo e sull’ultimo versare la crema di gamberi e muscoli. Guarnire con gli scampi e mettere in forno molto caldo, a circa 240 gradi, per 5 minuti. Lasciare riposare per 10 minuti e servire.