Funghi ripieni: una gustosa ricetta della tradizione ligure

Italiano

Cosa fare nei pomeriggi autunnali di pioggia, durante il fine settimana, aspettando il momento di cenare? Preparare qualche golosità, naturalmente! E i funghi ripieni sono un'ottima ricetta della tradizione ligure, da veri intenditori: tra porcini, ovuli e colombine, si possono cucinare sia come ricca pietanza sia come contorno.

Iniziamo pulendo bene i funghi freschi, e poi togliamo i gambi e tritiamoli.

Per quanto riguarda i funghi secchi, invece, facciamoli ammollare per qualche minuto in acqua, tritiamoli e poi facciamoli soffriggere in padella con l'olio, unendo lo spicchio d'aglio tritato e i gambi dei funghi freschi precedentemente tritati.

Versiamo in una terrina il soffritto, dopo qualche minuto, e, mescolando, aggiungiamo pane bagnato nel latte, parmigiano, uova, prezzemolo, origano, sale e pepe. Otterremo così il nostro ripieno.

Con questo composto, riempiamo i cappelli dei funghi che nel frattempo avremo messo in una teglia con poca acqua. Versiamo un filo d'olio, e ricopriamo di pangrattato.

Facciamo cuocere in forno a fuoco medio per circa mezz'ora.

Photo credits: Ig@ginamaria.parrino