Kasenta: la ricetta delle antiche frittelle liguri

Italiano

Kasenta: chi ne ha mai sentito parlare? Probabilmente chi vive nel levante, in particolare a Castelnuovo Magra, da dove arrivano. Ma quella delle focaccette fritte levantine, con impasto a base di farina di frumento e di granturco, è una ricetta antica, sempre meno utilizzata. Vale però la pena provare questo buonissmo piatto.

Setacciamo le farine per non formare grumi, formiamo il classico "vulcano" e impastiamole con acqua tiepida, lievito e sale, lavorando bene con le mani fino a quando non avremo ottenuto una palla omogenea.

Mettiamola dunque a riposare per oltre un'ora sotto un panno, al caldo.

Ritagliamo poi dei pezzi di impasto e schiacciamoli, dando loro la forma di dischi del diametro di 10 centimetri. Buchiamo la superfice con la punta di una forchetta.

Friggiamo questi dischi in abbondante olio bollente.