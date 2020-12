Focaccia di polenta: la ricetta della tradizione ligure

Italiano

Come ben sa chi vive a Genova, non esiste solo la focaccia "tradizionale", ma ci sono davvero tantissime varianti che piacciono a grandi e piccini: tra queste c'è la focaccia di polenta, ricetta che arriva dalle campagne dell'entroterra. Un consiglio? Provatela con qualche foglia di salvia.

La ricetta è semplice: iniziamo diluendo il lievito in acqua calda, e poi impastiamo le due farine insieme con l'olio e il sale. Dopodiché, facciamo riposare il composto per 2-3 ore, per farlo lievitare.

Finito il tempo, tiriamo la pasta e diamole uno spessore di un paio di centimetri. Ora, mettiamola su una teglia e facciamola lievitare ancora per circa 2 ore.

Dopodiché, inforniamola e cuociamola a bassa temperatura per 40 minuti. Volendo, dopo, possiamo cospargerla ancora di farina di granturco.

Photo Credits: Ig@carlitos_itos_