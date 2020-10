Focaccia di farina di castagne, una ricetta ligure per l'autunno

Italiano

Focaccia, che passione! Ma forse non tutti sanno che esiste una variante molto adatta a questa stagione, ovvero la focaccia di farina di castagne.

È un piatto che trova la sua origine soprattutto nell'entroterra del Tigullio, ed è diverso dalla focaccia genovese non solo per la farina, ma anche per l'utilizzo dei semi di finocchio. Da provare assolutamente per scoprire qualcosa di nuovo con cui accompagnare i pasti!