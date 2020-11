Focaccia "boscaiola": la variante con farina di castagne, cipolla, salvia e rosmarino

Italiano

È una tipologia di focaccia molto particolare quella "boscaiola", con castagne, salvia, agilio, cipolle e rosmarino a ricordare l'entroterra ligure, e non solo: pare infatti che la ricetta abbia avuto origine inizialmente a Parodi Ligure, in provincia di Alessandria, da dove partivano molte donne che andavano a prestare servizio in casa di importanti famiglie genovesi. Successivamente, la ricetta si è contaminata con le metodologie di preparazione e i gusti della nostra regione, diventando a tutti gli effetti una specialità di "confine", sia piemontese sia ligure.

Molto adatta a essere tagliata a quadretti per arricchire il cestino del pane a pranzo o a cena.