Farinata di ceci, la ricetta di un grande classico della tradizione ligure

Italiano

Alzi la mano chi non adora la farinata, un grande classico della cucina ligure. Secondo la leggenda, è nata a bordo di una nave quando, durante una tempesta, gli ingredienti si mescolarono per caso, "cuocendo" poi al sole. Chiaramente un'invenzione: nella realtà la farinata venne creata secoli fa nelle botteghe del centro storico di Genova, e divenne così una specialità davvero tipica della cucina povera, ma amata da tutti.

Mettiamo l'acqua in un contenitore e, mescolando, versiamoci lentamente la farina di ceci, e aggiungiamo sale.

Continuiamo a mescolare per sciogliere eventuali grumi.

Una volta raggiunta la fluidità ottimale (deve lasciare una patina sulla parte convessa del cucchiaio di legno) occorre far riposare il composto per almeno mezz'ora.

Togliamo in seguito la schiuma formata in superficie, versiamo il composto in una teglia rotonda dal diametro di circa 45 centimetri con l'olio.

Facciamo cuocere in forno a fuoco alto - 300 gradi - per circa 10 minuti. Ogni tanto giriamo la teglia per far sì che la cottura sia omogenea.

Ritiriamola dal forno e spolveriamola di pepe nero.