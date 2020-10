Farinata di farina di castagne: la ricetta tradizionale della castagninn-a

Italiano

Immaginiamo un tipo di farinata tipico dell'entroterra, una ricetta povera (un tempo cibo di condannati e mendicanti) adatta soprattutto nella stagione autunnale, sfruttando i prodotti del territorio: stiamo parlando della farinata di farina di castagne, chiamata anche castagninn-a, una sorta di castagnaccio diffuso soprattutto in val Fontanabuona e in val Graveglia. È un classico esempio di come una ricetta povera possa, tramandandosi di generazione in generazione, diventare gourmet.