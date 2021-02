Crostata di peperoni: un'insolita delizia ligure

Italiano

Tra le delizie della nostra regione, forse poco conosciute ma ottime, troviamo l'insolita crostata di peperoni, tipica di Cairo Montenotte, dunque dell'entroterra savonese.

Non facciamoci ingannare dal nome: ovviamente è una torta salata, in cui primeggiano non solo i peperoni, ma anche la salsiccia.