Budino di castagne: la ricetta della tradizione ligure

Italiano

Il budino di castagne è una tipica e golosa preparazione della cucina povera ligure con i prodotti che si trovavano nell'entroterra. Ma, al momento di servirlo in tavola, per renderlo più gustoso, si può aggiungere una crema di cioccolato sciolto, o panna.

Sbucciamo le castagne e lessiamole, poi scoliamole e facciamole raffreddare. Dopodiché frulliamole per ottenere una purea che metteremo in una terrina.

Aggiungiamo nella scodella tutti gli altri ingredienti mescolando bene. Se il composto fosse troppo liquido, aggiungiamo pan grattato per farlo rapprendere.

Alla fine imburriamo una forma di budino, aggiungiamo pan grattato, e versiamoci il composto. Cuociamolo in forno a calore medio per mezz'ora e poi gustiamolo caldo, oppure facciamolo riposare qualche ora in frigorifero come un tradizionale budino.

Photo credits: ig@tuttiincucina_