Polpo stufato: la tipica ricetta ligure

Tra i buonissimi prodotti che il nostro mare ci offre, ci sono senz'altro i polpi stufati, tipica ricetta ligure.

Occorre procurarsi polpi piccoli (o se è un polpo grande bisogna tagliare tentacoli e sacca), e poi verdure in quantità, insieme con gli immancabili funghi secchi.

Ingredienti

un chilo di polpo

funghi secchi

una cipolla

uno spicchio d'aglio

prezzemolo

un cucchiaio di salsa di pomodoro

olio extravergine d'oliva

sale

Procedimento

Iniziamo pulendo i polpi (o il polpo tagliato) e facendoli bollire per poco tempo in acqua salata. Mettiamo a bagno i funghi secchi in acqua calda, strizziamoli e tritiamoli. Facciamoli soffriggere in un tegame, con poco olio, cipolla, aglio e prezzemolo tritati. Adagiamo nel tegame poi i polpi e aggiungiamo i funghi e il pomodoro.

Aggiustiamo di sale, e facciamo cuocere così per circa 40-50 minuti, sfumando con acqua.