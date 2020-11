Natalini in brodo, la ricetta classica genovese per Natale

Italiano

Esiste un classico della tradizione genovese che non può mancare in tavola a Natale: i natalini, un tipo di maccheroni che somiglia vagamente agli "ziti" napoletani, per intenderci. Questo tipo di pasta, utilizzato vuoto o ripieno, viene rigorosamente cotto in brodo, utilizzando gli scarti delle altre preparazioni natalizie come la cima o il cappone, per non sprecare nulla nemmeno a Natale.