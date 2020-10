Halloween... con le ricette tipiche della Liguria

Niente eventi o quasi, quest'anno, per Halloween, purtropp, dato il particolare momento segnato dall'emergenza sanitaria. Ma se siamo chiusi in casa, ciò non toglie che - specialmente se abbiamo bambini - non si possa preparare una cenetta speciale a base di prodotti tipici autunnali.

Magari a base di zucca, in modo da cucinare la polpa e utilizzare la buccia per dare forma alla classica faccia maligna di Halloween, da mettere sul davanzale e illuminare con una candela.

E allora andiamo a vedere quali sono le ricette autunnali tipiche della nostra regione, per un menu "stregato".