Frisceu de leituga, ricetta e storia delle frittelle di san Giuseppe

Oltre alle tipiche frittelle dolci della cucina ligure, un’altra ricetta tradizionale dedicata alla Festa di San Giuseppe sono le frittelle di lattuga, più comunemente conosciute come frisceu. Era abitudine tra i falegnami, di cui San Giuseppe è il patrono, riordinare la bottega il 19 marzo per invitare amici e clienti più affezionati e condividere con loro un momento di convivialità, offrendo frisceu e un buon bicchiere di vino sfuso. A chiunque entrasse nella bottega il falegname offriva sia frittelle dolci che frisceu de leituga (frittelle di lattuga), tra le quali si nascondeva uno scherzo: una delle frittelle era infatti ripiena di ovatta e segatura e faceva vincere il “premio” al malcapitato di offrire da bere a tutta la compagnia. Ecco gli ingredienti e i passaggi di questa tipica ricetta ligure (in questo caso senza segatura o ovatta, starà a voi aggiungere un tocco personale), tratta dal libro “La cucina regionale italiana in oltre 5000 ricette” di Alessandro Molinari Pradelli (Newton Compton Editori).

Ingredienti

g 500 di farina

4 uova

g 25 di lievito di birra

un cespo di lattuga

olio extra vergine di oliva

sale

Istruzioni