Focaccia pizzata: la ricetta di una prelibatezza della tradizione

Italiano

La vediamo quasi sempre accompagnata alla focaccia al formaggio di Recco: è la tipica focaccia pizzata, specialità ligure conosciuta anche semplicemene come "pizzata". I suoi segreti sono la sfoglia sottile, come quella della focaccia al formaggio, a cui vanno aggiunti altri ingredienti che la fanno per certi versi più simile alla pizza tradizionale. Una vera prelibatezza!