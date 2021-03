Focaccette con "pellette di olive": la ricetta della tradizione ligure

Una delle prime regole di una cucina che funziona è: non buttare via niente

Ebbene sì, una delle prime regole di una cucina che funziona è: non buttare via niente. Ma proprio niente, e dunque ecco che anche con le pellette delle olive si può ricavare qualcosa di buono (e la polpa possiamo utilizzarla per un buon paté).

La ricetta tradizionale ligure delle focaccette con pellette di olive è tratta dal sito istituzionale AgriLiguriaNet.

Ingredienti

1 etto di farina di grano

1 bicchiere di olio extravergine di oliva

due cucchiai di pelli di oliva

mezzo bicchiere d'acqua

sale

Procedimento

La preparazione è molto semplice: impastiamo il tutto, dopodiché stendiamo a sfoglia e tagliamo a losanghe.

Quindi friggiamo in abbondante olio extravergine d'oliva.