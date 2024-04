Nervi, petizione e raccolta firme contro la Ztl: "Interventi sbagliati"

'Nervi basta degrado', comitato spontaneo di cittadini che si è costituito recentemente, ha lanciato una petizione online e una raccolta rivolta all'amministrazione comunale e al sindaco Marco Bucci, per chiedere il ripristino e del trasporto pubblico e della viabilità precedente all'istituzione della zona a traffico limitato (Ztl) nel quartiere di Nervi. Il comitato spiega di essersi organizzato per "contrastare il trend verso il degrado, sempre più importante, in cui versa il quartiere di Nervi, dovuto ad anni di trascuratezza, manutenzione e pulizia residuali, servizio di trasporto pubblico non efficace, mobilità veicolare irrazionale, interventi sbagliati, tardivi o insufficienti". Secondo gli organizzatori dell'iniziativa: "La situazione del trasporto pubblico e della viabilità non sono a sostegno di una mobilità sostenibile, i cittadini hanno la vita sempre più complicata e bisogna intervenire".

Diverse le richieste che si leggono nella petizione (disponibile a questo link): "Chiediamo il ripristino dell'assetto circolatorio in vigore prima della Ztl. Ovvero la transitabilità di via Oberdan nella sua interezza a doppio senso di marcia tranne che nella parte corrispondente al parallelo viale Franchini con senso unico di marcia 'da levante verso ponente', via Marco Sala, via Sant'Ilario, via Capolungo a senso unico di marcia 'da ponente verso levante', viale delle Palme a doppio senso di marcia, snodo di piazza Pittaluga che consenta di svoltare a sinistra in viale Franchini, a destra in viale Delle Palme e di proseguire diritto in via Marco Sala".

Le richieste riguardano anche il ripristino del trasporto pubblico in vigore prima dei cambiamenti per quello che riguarda le linee 15, 17, 516, 517, 607 e 617 e servizi integrativi di trasporto pubblico.

