Finiscono in un rio, madre e figlio portati in ospedale

Brutta avventura per una donna e suo figlio, soccorsi poco prima delle 23 di mercoledì 5 agosto 2020 in via Cristoforo Colombo a Zoagli.

I due sono finite nel rio a monte della strada e hanno riportato ferite, senza riuscire a tornare sulla strada. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, 118 e i carabinieri di Rapallo.

Una volta recuperati, madre e figlio sono stati portati in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna.