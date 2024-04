Tentano furto in abitazione, arrestati 'palo' e uno dei due ladri

Hanno tentato un furto in abitazione e due su tre sono finiti in manette. È successo nella giornata di giovedì 4 aprile 2024 sull'Aurelia all'altezza di Zoagli.

A seguito di una segnalazione pervenuta al 112 Nue da un privato cittadino di Zoagli, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Chiavari e della stazione di Zoagli sono prontamente intervenuti in Via Aurelia, dove era in atto un tentativo di furto nell'abitazione di una donna del luogo.

I militari hanno sorpreso sul posto e tratto in arresto una donna 35enne di origini romene, in Italia senza fissa dimora, che svolgeva la funzione di 'palo' all'esterno dell'immobile oggetto di furto, mentre i due complici, che stavano forzando gli infissi per introdursi all'interno dell'abitazione, vistisi scoperti, si sono dati a repentina fuga a piedi nel bosco retrostante.

Le immediate ricerche hanno consentito di rintracciare e arrestare un 27enne di origine albanese, anch'egli in Italia senza fissa dimora, che, nella fuga, era anche caduto, provocandosi lievi escoriazioni. Sono tuttora in corso le indagini per l'identificazione del terzo ladro, riuscito a scappare.

I due arrestati, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono stati tradotti presso le case circondariali di Pontedecimo e Marassi.