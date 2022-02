Frana sull'Aurelia a Zoagli: terminati i lavori, via il semaforo

Da lunedì 28 febbraio verrà rimosso il senso unico alternato nel territorio comunale di Zoagli, lungo la strada statale Aurelia, dopo la frana avvenuta nel 2019, a seguito del maltempo. Lo comunica l'assessore regionale alla Protezione civile e Infrastrutture Giacomo Giampedrone.

Si tratta della fine dei lavori per la messa in sicurezza dell’area dove, a causa di un muro crollato, da un anno c'è un semaforo sull'Aurelia. L'intervento di Anas ha previsto un investimento complessivo di 515mila euro e ha riguardato le opere di sostegno a monte e a valle della Aurelia al km 491,050, a seguito del crollo avvenuto in località Bardi poco dopo la galleria del 'Castellaro' nel comune di Zoagli.

In particolare a monte è stata eseguita una palificata di micropali e la ricostruzione del muro in pietrame di 12 metri. Previsto il rifacimento in orario diurno della pavimentazione nelle giornata del 7 e del 9 marzo.