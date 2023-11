Mareggiate, distrutto tratto della passeggiata di Zoagli

Nei giorni scorsi a Zoagli sono stati completati i sopralluoghi a seguito delle ultime mareggiate, che hanno comportato alcuni danneggiamenti alle passeggiate e l'allagamento del parcheggio interrato del centro.

"I danni più evidenti e significativi per la parte strutturale - spiega il sindaco Fabio De Ponti - sono la distruzione del ponte di collegamento tra la spiaggia del Duca e quella dell'Arenella, lo spostamento della torretta degli innamorati, che è stata distaccata dallo scoglio su cui appoggia, lo spostamento di alcuni massi ciclopici dalla barriera di protezione del molo della Gaiassa e del molo Capitan Solari e molti tratti di collegamento elettrico dell'impianto di illuminazione".

"Ci sono poi i danni alle ringhiere - prosegue De Ponti -, che sono state asportate o danneggiate, e alcuni tratti di minore entità del piano di calpestio, che dovranno essere ripristinati. È anche da considerare l'enorme quantitativo di sedime delle spiagge, che è stato eroso in vista della programmazione delle prossime opere di ripascimento".

"È una situazione, che va analizzata in maniera approfondita, per pianificare il più adatto piano di ripristino. Come anticipato, sono state posizionate delle barriere, che limitano l'accesso alle passeggiate ai soli tratti attualmente in sicurezza, vi invito a non superarle per non creare situazioni di pericolo alla propria incolumità", conclude il sindaco.