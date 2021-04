Ciclista finisce in un dirupo, portato in ospedale in elicottero

Un ciclista è rimasto ferito dopo essere caduto dalla bici durante un'escursione sulle alture di Zoagli. L'incidente è avvenuto intorno alle 12.30 di sabato 3 aprile 2021.

Il ferito è stato soccorso da ambulanza e automedica del 118 in via Cave, non lontano da Semorile, dopo aver compiuto un volo di alcuni metri. Sul posto è intervenuto anche l'elicottero dei vigili del fuoco, che ha caricato a bordo l'uomo con il verricello.

Il ciclista è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.