Cade da una fascia, portata in ospedale in elicottero

L'incidente è avvenuto in via dei Mulini a Zoagli. Ferita una pensionata

Una donna è stata portata in ospedale in elicottero in seguito a una caduta da una fascia. L'incidente è avvenuto intorno alle 8.30 di domenica 27 giugno 2021 in via dei Mulini a Zoagli.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 e i vigili del fuoco. La donna, stabilizzata sul posto, è stata poi trasferita in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

La pensionata ha riportato diversi traumi.