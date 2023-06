Ex Magazzini del Sale, a luglio la consegna dei locali, Piciocchi: "Con Zapata scegliamo il dialogo"

Botta e risposta a distanza tra lo Zapata e il Comune di Genova: mentre appena ieri il centro sociale ha fatto sapere con un post sui social di considerare irricevibili le proposte dell'amministrazione per il trasferimento, oggi la replica della giunta arriva dai banchi del consiglio comunale. Che fa sapere che, entro luglio, gli ex Magazzini del Sale di Sampierdarena dovranno essere consegnati alla ditta dei lavori, per un cantiere che durerà circa due anni.

Gli ex magazzini, sede in cui si è installato il centro sociale, dovranno essere infatti riqualificati con i fondi del Pnrr per poi passare all'Accademia Ligustica, e allo Zapata sono state date diverse opzioni, respinte: cosa intende fare dunque la giunta? È la domanda che ha posto a Tursi il consigliere leghista Alessio Bevilacqua.

"Abbiamo appreso della pubblicazione di quel post in cui gli esponenti dello Zapata rompono un silenzio prolungato da oltre quattro mesi - ha detto il vicesindaco Piciocchi -. Abbiamo scelto la via del dialogo, crediamo che sia quella giusta e continueremo a perseguirla. Abbiamo chiesto un altro incontro, ma comunque entro fine luglio i locali vanno consegnati all’impresa per consentire la realizzazione dell’Accademia Ligustica con i fondi Pnrr, un progetto che non intendiamo abbandonare ma anzi sostenere. Nelle prossime settimane, assieme allo Zapata cercheremo di trovare una sintesi per non arrivare a strappi o rotture, ma anzi, soluzioni compatibili con le esigenze di tutti. Per quanto riguarda il cronoprogramma, la durata dei lavori sarà di due anni".

"Anche noi come Lega - ha risposto Bevilacqua - siamo convinti che la riqualificazione di quel sito sia un passo ulteriore per la riqualificazione di Sampierdarena. Speriamo che l'accademia possa trovare casa nei magazzini, per quanto riguarda gli occupanti abusivi ribadiamo che se vogliono occupare in maniera irregolare, non va bene. Se ci si costituisce come associazione e si partecipa a un bando, allora è un altro discorso". Il Carroccio proprio nei giorni scorsi si era dimostrato scettico sulla possibilità di instaurare un confronto.

Ma lo stesso Zapata ha ribadito ieri che "è difficile inoltre assolvere alla richiesta di formare un soggetto giuridico che si intesti lo spazio sociale garantendo le stesse condizioni di tutela e accessibilità esistenti, senza rendere lo spazio un’ennesima 'proprietà privata' ricattabile e poco inclusiva". Insomma, la strada per una soluzione condivisa sembra ancora lunga, anche se i nodi si dovranno sciogliere entro poche settimane.