Yirelis massacrata di botte e poi accoltellata, i funerali a Genova

Non potrà essere rimpatriata a Santo Domingo la salma di Yirelis Pena Santana, la 34enne dominicana massacrata di botte e uccisa a Cassino, in provincia di Frosinone, lo scorso 27 maggio.

La decisione, come spiega FrosinoneToday, è stata presa dalla procura perché le indagini non sono ancora concluse e non sono esclusi ulteriori approfondimenti medico-legali. La salma verrà quindi tumulata a Genova, dove nei prossimi giorni si svolgeranno anche i funerali. Nella nostra città vive infatti la madre di Yirelis e, nei giorni scorsi, è stata anche celebrata una messa in ricordo.

Sul fronte delle indagini, dopo il trasferimento del presunto assassino Sandro Di Carlo dal carcere di Cassino a quello romano di Regina Coeli per questioni di sicurezza, la Squadra Mobile sta verificando alcuni passaggi inerenti le ore precedenti l'omicidio. I movimenti di Sandro Di Carlo e i suoi comportamenti.